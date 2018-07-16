Türk hakimler Çince öğrenmeye başladı. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen projenin amacı iki ülke arasında hukuksal iletişimi güçlendirmek.

Türkiye ve Çin, ekonomi ve kültürel alanlardan sonra hukuk alanında da işbiriliği yaptı.Adalet Bakanlığı, Türk hakimlere Çince eğitimi vermeye başladı.Proje Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türk Çin Kültür Derneği tarafından hayata geçirildi.İki ülke arasında hukuki iletişimi geliştirmek için başlatılan proje kapsamında özel Çince öğretmenler tahsis edildi.Eğitimler için pilot şehir şimdilik Ankara. Hakimler eğitim programında temel Çince eğitimlerin yanında hukuk terimleri ile ilgili de eğitim alacak.Eğitime başlayan hâkimler Türkiye’deki eğitimlerinden sonra Çin’de de eğitimlerine devam edecekler.Adalet Bakanlığı’nın özel programı diğer bakanlıklara da örnek oluşturması bekleniyor.