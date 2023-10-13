Türk Halkı ABD ve NATO'yu Tehdit Olarak Görüyor

Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Batı Asya coğrafyasında kurduğu senaryolarla bölge ülkelerini tehdit ediyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikliğiyle ilgili vatandaşlar ne düşünüyor? Sokağın nabzını sizler için tuttuk.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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15 Temmuz'da Türk halkına bomba yağdıran uçakların İncirlik'ten kalkması, Türkiye'nin etrafına yerleştirilen NATO üssü çemberi, ve daha nice tehdit... Soru şu: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye dost olur mu?

Türk Halkı ABD'ye Tepkili

Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye yönelten, Ege kıyılarında Yunanistan'ı silahlandıran Amerika Birleşik Devletleri en son Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdü. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri "müttefiklerimizle diyalog halindeyiz" şeklinde açıklama yapmasına rağmen vatandaşlar oldukça tepkili. Hükümet yetkililerinden gelen açıklama üzerine müttefiklik tartışması da gündeme geldi. Vatandaşlar, Türkiye'deki NATO üslerinin de kapatılmasını istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # nato # suriye # türkiye
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