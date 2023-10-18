Türk Halkı Eylemleriyle Adresi Gösterdi! ABD Korkusundan Adana Konsolosluğunu Kapattı

Türkiye'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası ABD Konsolosluğu önünde protestolar gerçekleştirdi. Adana'da gerçekleştirilen protestolardan korkan ABD, konsolosluğunu belirsiz süreyle kapattığını duyurdu.

Türk Halkı Eylemleriyle Adresi Gösterdi! ABD Korkusundan Adana Konsolosluğunu Kapattı
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası Türk halkı, Adana'da ABD Konsolosluğu önünde toplanarak İsrail ve ABD'nin saldırganlığını kınayan protestolar düzenlemişti. ABD, bu protestoların devam etmesinden korktu. ABD, Adana'daki konsolosluğunu belirsiz bir süreyle kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

- ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar ziyarete kapalı kalacak. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi.
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