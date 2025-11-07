Türk halterinin duayeni Hilmi Pekünlü vefat etti | Naim Süleymanoğlu’nun ilk hocasıydı

Türk halterinin önemli isimlerinden Hilmi Pekünlü, Kütahya’da yaşamını yitirdi. Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinin ilk yıllarında yanında olan Pekünlü’nün vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk halterinin efsane isimlerinden Hilmi Pekünlü, Kütahya’da hayatını kaybetti. Naim Süleymanoğlu’nun kariyerindeki ilk durağı olan Pekünlü, yıllarca Türk sporuna hizmet etmiş ve birçok başarılı halterci yetiştirmişti.

Bursa’nın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde dünyaya gelen Pekünlü, 1991 yılında Kütahya’ya yerleşerek burada antrenörlük faaliyetlerini sürdürdü.

Spor camiasının saygıyla andığı isim, Hayme Ana Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hilmi Pekünlü’nün vefatı, Türk halterine yön veren isimlerden biri olarak hatırlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

