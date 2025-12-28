Türk Hava Kuvvetleri’nden müdahale: Belirsiz cisim için jetler yönlendirildi

Eskişehir hava sahasında tanımlanamayan bir cismin rapor edildiği ve savaş uçaklarının bölgeye yönlendirildiği iddia edildi. Bazı uçuşlarda yön değişikliği yapıldığı öne sürüldü.

Eskişehir hava sahasında seyir halinde bulunan bir yolcu uçağı pilotu, sabah saatlerinde havada gördüğü ve tanımlayamadığı bir cismi Ankara Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne rapor ettiği iddia edildi. Bildirilen koordinatlar üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının hızlı şekilde havalanarak bölgeye yönlendirildiği öne sürüldü.

Herdem Aviation tarafından aktarılan bilgilere göre, güvenlik tedbirleri kapsamında Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı yönlü bazı sivil uçuşların rotalarının geçici olarak değiştirildiği iddia edildi. Hava sahasında aktif devriye ve tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Tanımlanamayan cismin niteliğine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, o yükseklikte bir meteorolojik balon olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Gelişmeler oldukça duyurulacak.

