Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında teröristlerin korkulu rüyası oldu. Gökyüzünde Türk milletinin pençesi haline gelen çelik kanatlı kaplanları karşınıza getiriyoruz.

Onlar, Türk Hava Kuvvetleri'nin kaplanları. Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 192'nci filonun lakabı ve simgesi "Kaplan". Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi.Onlar, kendilerine Kaplan Filo diyorlar. Çünkü bir kaplanın avına karşı yırtıcılığı, sabrı, sakinliği ve ani vuruşunu hava operasyonlarında ortaya koyuyorlar.Türkiye'nin vurucu hava güçlerinden birisi olan Kaplan Filo, 70 yıl önce Balıkesir'de kuruldu. Filonun tüm uçakları F-16'lardan oluşuyor. Pilotlar en az 6 yıl eğitim alıyor. Günlük ve haftalık eğitim uçuşları, manevralar, hareketler ve simüle atışlar eşliğinde harp görevleri icra ediyor.Kendilerini her an her türlü operasyona hazır tutuyor. Yüksek tecrübeyle dakikalar içinde hedefine ulaşıyor. Görevlerini başarıyla tamamlayan Kaplan Filo, hava harekatlarında teröristlerin gökyüzündeki kabusu.Türk milletinin çelik kaplan pençesi olan Kaplan Filo, bugüne kadar savaşta ve barışta birçok önemli operasyonda görev aldı. 1973'te İtalya'daki Best-Hit yarışmasında birinci oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yanısıra, NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'daki hava harekatlarında büyük başarılar gösterdi.Tatbikat ve operasyonda hiçbir sınır tanımayan çelik kanatlı kaplanlar, doğudan Ege Denizi'ne, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar tüm ulusal uluslararası hava sahasında aktif rol üstleniyor.Kaplan Filo, 1980'den bu yana "NATO Tiger Meet" kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ediyor.