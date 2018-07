THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız."

Ekşi, AA muhabirine, Türkiye'nin milli markası Anadolu Ajansının (AA) global alanda gösterdiği başarının kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayarak, THY Türkiye'ye yolcu taşırken, AA'nın da haber taşıdığını, ülkenin büyümesi için iki markanın beraber çalıştığını söyledi.



İlk resmi uçuşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi. Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, "Taşınmada 800 tırlık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek." diye konuştu.



İstanbul Yeni Havalimanı'nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY'nin ilk seferinin yapılacağını ifade eden Ekşi, "Yeni havalimanını heyecanla bekliyoruz. Türkiye'nin havacılıktaki global iddiasını perçinleyen bir proje olacak. Yapımcı firma, havalimanını 29 Ekim'e yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Testler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



"İlk uçuş yurt içinde Ankara'ya, yurt dışında Azerbaycan ve KKTC'ye"



Söz konusu taşınma dolayısıyla yolcuların hiçbir mağduriyet yaşamayacağının altını çizen Ekşi, THY'nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurt içinde Ankara'ya, yurt dışında Azerbaycan ve KKTC'ye yapmasının planlandığını dile getirdi.



Ekşi, yeni havalimanına taşınma sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik toplantılar yapıldığına dikkati çekerek, havalimanına ulaşım konusunda da yolcuların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini kaydetti.



Havalimanına yolcuların toplu taşımayla sorunsuz ulaşacağını belirten Ekşi, İstanbul'dan havalimanına gelecek yolculara ilişkin analiz yaptıklarını ve hangi bölgeden, ne kadar yolcu geleceğini belirlediklerini, belediyenin de toplu taşıma araç seferlerini buna göre koyacağını söyledi.



"Sektörün çıtasını gençlerle yükseltelim"



THY'nin, yeni havalimanındaki özel yolcu salonlarının yapımına başladığını ifade eden Ekşi, mimari dizayn için uluslararası bir firmanın çalıştığını bildirdi. Ekşi, yeni terminalde bunların yerlerinin teslimini beklediklerine işaret ederek, inşaatı yapacak firmayı belirlediklerini ve 29 Ekim'de ana salonların hazır olacağını dile getirdi.



Yeni havalimanıyla havacılık sektörünün daha da büyüyeceğine dikkati çeken Ekşi, bu nedenle hem THY'nin hem de kendilerinden hizmet alan şirketlerin personel alımı yapacağını vurguladı. Ekşi, gençlere THY'nin web sayfasını sürekli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:



"İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim."



Yeni havalimanında yeni ortaklıklarının olduğunu anımsatan Ekşi, burasının cazibe merkezi olarak görüldüğünü, yerli ve yabancı birçok firmanın THY ile iş birliği yaparak, havalimanında yer almak istediğini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Ekşi, THY'nin yeni havalimanıyla kapasite problemini de aşacağı için kaliteden ödün vermeden uçuş noktalarını artıracağını bildirdi.



"İnsanların ve bagajların nasıl aranacağına dikkat ediyoruz"



Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye ve İngiltere'ye uçuşlara yönelik DHMİ tarafından hizmete sunulan bagaj x-ray cihazlarının geçiş döneminde sıkıntıyı atlatmada kullanıldığını anlatan Ekşi, uygulamaların nasıl yapılacağına ilişkin mutabakata varıldığını ve bu cihazların artık ABD ve İngiltere uçak seferlerinde kullanılmadığını söyledi.



Ekşi, söz konusu cihazların başka alanlarda kullanılabileceğini belirterek, "Yeni havalimanında olması gerekmiyor ama bu bagaj x-ray cihazlarının nerede kurulacağına DHMİ ve havalimanı işletmecileri karar verir. ABD'ye ve İngiltere'ye yönelik uçuşlarda artık özellikle 'Şu cihazı kullanın.' diye bir şey yok, daha çok prosedür var. İnsanların ve bagajların nasıl aranacağına dikkat ediyoruz." dedi.



"THY'nin ikram şirketi haftaya belli olacak"



Ekşi, THY olarak iştiraklerle bir araya gelerek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle farklı neler sunabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Yeni havalimanında THY'nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması çok cazip teklifte bulundu. Biz de finansman açısından çok cazip olan bu teklifi değerlendirerek, görüşmelere başladık. Turkish DO&CO ikram konusunda ödüller almamızı sağlayan çok güzel bir şirketimiz. Hakikaten ikramda THY'yi bir noktaya getirdi. Biz aslında bu şirketten memnunduk ancak diğer şirketin finansman teklifi cazip olduğu için görüşmeler devam etti. Bazı detay konuları henüz çözemedik. O yüzden SATS ile görüşmeler istediğimiz ölçüde gitmiyor. Önümüzdeki hafta bu konuda karar verecek durumda olacağız. Biz Turkish DO&CO'dan memnunuz. Geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Bir an önce ikram firmasını belirleyip, yeni havalimanında mutfak tasarımı yapmamız gerekiyor. Mimari tasarımlar hemen hemen bitti ama mutfak tasarımlarının da ikram veren firmaya göre modifiye edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta, olmadı bir sonraki hafta bu konuda el sıkışacağız."



Ekşi, ikramda yolcuların asla mağdur edilmeyeceğini, belli bir miktar parayı oraya harcadıklarını ve bu vizyonun devam edeceğini kaydetti.



THY'nin, yolcusunu evine gelen bir misafir olarak kabul edip, evinde olan en güzel şeyi ikram etme kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, bunun yeni havalimanında da devam edeceğini dile getirdi.



"Turkish Cargo, Çin'de şirketi eylül ayında kuracak"



THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında Hong Kong merkezli ortak şirket kurulmasına ilişkin iş birliği mutabakatının imzalandığına dikkati çeken Ekşi, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın girişimleriyle şirketin önünün açıldığını ve son derece güzel bir iş birliği yapıldığını anlattı.



Ekşi, söz konusu şirketin, eylül ayında kurulacağını belirterek, ortaklıktan beklentilerinin THY'nin 2019'da 90 milyon dolar ciro yapması olduğunu vurguladı.



Söz konusu cironun her geçen gün artmasını da beklediklerini ifade eden Ekşi, "Elektronik malzemeler ve küçük aletler, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'den dünyaya yayılıyor. Dünyanın her yerine uçuş ağı olan THY gibi bir markayla dünyanın en büyük lojistikçisinin bir arada olması, THY'nin geldiği nokta açısından çok önemli." diye konuştu.



"Turkish Cargo'nun ayrı şirket kurmasına ilişkin henüz karar verilmedi"



Turkish Cargo'nun ayrı bir şirket kuracağına ilişkin haberlere de değinen Ekşi, THY'nin iş birimlerini yaparken dünyadaki gidişata baktığını, iştiraklerin THY ana markasından çıktıklarında ve kendi işlerine odaklandıklarında ne olacağı konusunu düşündüklerini söyledi.



Ekşi, kargonun ayrı bir şirket haline gelebileceğini ancak Turkish Cargo'nun ana güçlerinden birinin de yolcu uçaklarında taşıdığı kargolar olduğunu hatırlattı.



THY'nin her yere kargo uçağı göndermediğini ancak kargoyu yolcu uçaklarıyla gönderdiğini anlatan Ekşi, beraber iş yapmanın avantajları olduğu gibi bağımsız iş yapmanın da avantajları bulunduğunu dile getirdi.



Turkish Cargo'daki birimin genel müdür yardımcılığı seviyesine çıkarıldığını ve kadro sayısının arttığını ifade eden Ekşi, burasının THY içinde kendi kendine karar verip, işini yapabilir bir ünite haline getirildiğini bildirdi. Ekşi, şirketin THY'den ayrılmasının hukuki bir nitelik taşıdığını ancak şu anda verilen bir kararın söz konusu olmadığını bildirdi.



"2019'da '41 kere maşallah' diyeceğiz"



Ekşi, THY'nin 2003'ten bu yana sürekli büyüme eğrisi olduğuna dikkati çekerek, şirketin bu süreçte ortalama yüzde 10'un üzerinde büyüdüğünü aktardı.



Türkiye'nin gelişimine paralel olarak 2023 hedefleri doğrultusunda THY tarafından 4'ü kargo uçağı olmak üzere 14 uçak siparişinin verildiğine işaret eden Ekşi, "Bu sene kargo uçaklarımız da dahil, 14 yeni uçağımız geliyor. İlk defa filomuza girecek Neo uçağı 15 gün içinde teslim edilecek, Max uçakları da daha sonra gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni tip uçaklarla daha az yakıtla daha uzak mesafelere gidilebileceğinin altını çizen Ekşi, şunları kaydetti:



"Bu sene toplam 14 uçağımız gelecek. 2019'da ise '41 kere maşallah' diyoruz, 41 tane uçak gelecek. Tabii filodan çıkacak uçaklarımız da olacak. Toplam elimizde net kalacak uçak 25 civarında ama gelecek sene 41 yeni uçağımız gelecek. Bunlar içinde ilk defa THY bünyesine girecek 787-900 dediğimiz yeni nesil, geniş gövde uçaklarımız gelecek. Bunlar hakikaten son derece sessiz, verimli uçaklar. Bunlar gelecek sene ağustos ayı itibarıyla filomuzda olacaklar. O uçaklarla Bali gibi daha önce uçmadığımız yerlere uçabilecek duruma geleceğiz. 2019 yılında THY için '41 kere maşallah' diyeceğiz."



"Anadolujet'in durumu strateji toplantısında ele alınacak"



THY Genel Müdürü Ekşi, şirket olarak yeni dönemde yeni nesil gövdeli uçaklarla daha uzak destinasyonlara uçmayı ve daha derin frekanslara ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. THY içinde bir birim olan Anadolujet'in durumuna ilişkin birkaç senedir kendi içlerinde müzakerelerde bulunduklarını anlatan Ekşi, şirket olarak idare edilen Anadolujet'in hukuki olarak markaları olduğunu söyledi.



THY'nin taşıdığı yıllık 74 milyon yolcunun 15 milyonunun Anadolujet ile gideceği yere ulaştırıldığını vurgulayan Ekşi, iç hatlara hizmet veren şirketin, Ankara bazlı hareket ettiğini anlattı. Anadolujet'in adını, Anadolu ile Ankara arasında bağlantı sağlamasından dolayı aldığını anımsatan Ekşi, eylül ayında yapılacak yeni strateji toplantısında, bu şirketin durumunun ele alınacağını dile getirdi.



Ekşi, Anadolujet'in bazen düşük, bazen başa baş maliyetle bazen de zararına hizmetle "Havayolu halkın yolu olacak" hedefi doğrultusunda Anadolu insanına hizmet verdiğine işaret ederek, operasyonların Ankara bazlı olarak artarak devam edeceğinin altını çizdi.



Bu yıl Anadolujet'in kapasitesinin yüzde 10 artırıldığını belirten Ekşi, Anadolu insanı tarafından benimsenen şirketin, bu stratejisinin devam edeceğini vurguladı.



"Türkiye havacılıkta rekorlar yılına giriyor"



Ekşi, geçen yıl THY'nin 1 milyar doların üzerinde rekor bir kar açıkladığını ifade ederek, bu yılın altı ayında da yolcu sayısının yüzde 17, kargo miktarının da yüzde 30 arttığını bildirdi.



Yıl sonunda yüksek bir kar açıklayarak, yeni bir rekor kıracaklarını dile getiren Ekşi, 2018 yılı için 74 milyon olarak belirledikleri taşınacak yolcu sayısının 75 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Ekşi, biletlerin de özellikle yurt dışında daha iyi fiyata satıldığına ve bu durumun karlılığa katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Şu anda biz 2018'i, tahminen 2017'den çok daha iyi bir netice ve rekor büyümeyle kapatacağız." dedi.

