banner1005
Öncü Gençlik internet sitesi yenilendi
Öncü Gençlik internet sitesi yenilendi
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Türk Hava Yolları'ndan kırmızı halı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması olan "Büyük Göçün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir" denildi

Türk Hava Yolları'ndan kırmızı halı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), 'zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yaptı.

THY'nin açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması olan "Büyük Göçün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir. 

Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır."

ulusal.com.tr





Etiketler; #THY #kırmızı halı #su takı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.