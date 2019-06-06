Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması olan "Büyük Göçün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir" denildi

Türk Hava Yolları (THY), 'zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yaptı.



THY'nin açıklaması şöyle:



"Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması olan "Büyük Göçün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir.



Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır."



ulusal.com.tr











