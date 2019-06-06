Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan açıklama geldi. Kurumun kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerdeki ödenen ücretlere ilişkin çıkan haberler yalanlandı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün de bu konuda sosyal medya hesabından "Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir. Bu konuda, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." açıklaması yaptı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum ücretleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklamada bulundu.



"KAYYUM OLARAK ATANANLAR TEK ŞİRKETTEN MAAŞ ALMAKTA"



Açıklamada, kurumun KHK kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerdeki kişilerin ayrı ayrı ödeme aldığına dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi.



Ayrıca, "Kayyum atanan şirketlerdeki kişilere ödenen ücretlerin tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4 bin ile 15 bin lira arasında değiştiği" ifade edildi.



THY BASIN MÜŞAVİRİNDEN AÇIKALAMA



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de bu konuda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Üstün, TMSF tarafından atandığı Kaynak Holding ve alt şirketlerdeki Yönetim Kurulu Üyeliği için toplam 7 bin lira maaş aldığını kaydetti.



Yahya Üstün açıklamasında, "Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir. Bu konuda, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







