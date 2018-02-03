Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı yaptığı açıklamaya tepkiler sürüyor. Çok sayıda Tabip Odası "TTB Bizi temsil etmiyor" diyerek açıklayama karşı çıktı. TTB'ye gösteren isimlerden biri de Aydın'da görev yapan Profesör Doktor Ali Rıza Odabaşı oldu

Türk Tabipler Birliği'nin Afrin operasyonuna karşı yaptığı bu açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor.



Tabip odalarına üye hekimler, peş peşe açıklama yaptı, TTB başkanının yayınladığı bildiriyi kabul etmedi. Hekimler, tersi açıklama yaparak Türk Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.



Profesör Doktor Ali Rıza Odabaşı, Ulusal Kanal'a konuştu, bu savaşın vatan bütünlüğü için verildiğini söyledi.



Bildiriye şiddetle karşı çıkan Profesör, TTB yöneticilerinin iç birliği bozmaya çalıştığını vurguladı.



Odabaşı, Afrin'deki operasyonu değerlendirdi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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