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Türk heyeti ABD Kongre üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ele almak üzere beraberindeki heyetle ABD'nin başkenti Washington'da birçok ABD Kongre üyesiyle bir araya geldi.

Türk heyeti ABD Kongre üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ele almak üzere beraberindeki heyetle ABD'nin başkenti Washington'da birçok ABD Kongre üyesiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD Kongresinde düzenlenen "Türk-Amerikan İlişkileri: Ortak Köken, Yeni Vizyon" etkinliğine katılmak üzere Washington'da bulunan Bakan Yardımcısı Kıran ve aralarında Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın da bulunduğu heyetle birlikte birçok ABD Kongre üyesiyle görüştü

Sabah Saatlerinde Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Tom Tillis ile bir araya gelen heyet, daha sonra ise Florida Temsilcisi, Cumhuriyetçi Francis Rooney, Mississippi Temsilcisi Cumhuriyetçi Trent Kelly ve Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Tim Burchett ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin S-400 alımı, Suriye'de güvenli bölge inşası, terörle mücadelede iş birliği ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca görüşmede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve iadesi istenen diğer FETÖ üyelerine ilişkin süreç ve Türkiye'nin bu konudaki beklentilerinin ele alındığı kaydedildi.

Yarın da Washington'daki temaslarını sürdürecek olan heyetin, Kongre üyelerinin yanı sıra birçok sivil toplum temsilcisi ve basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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