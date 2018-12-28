Suriye'nin kuzeyinde konjonktür hızla değişirken Türk Heyeti üst düzel temaslar için Moskova yolunda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; yarın Moskova'da sahadaki gelişmeleri Rus mevkidaşlarıyla masaya yatıracak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı heyet Moskova'da mevkidaşlarıyla görüşecek. Bakanlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz de katılacak.



Yapılacak görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna müdahale, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından süreç yönetimi konularının görüşülmesi bekleniyor.



Türk - Rus heyetlerinin yapacağı görüşmeyle ilgili bir açıklamada Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ürdün'de mevkidaşıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Lavrov, Türk Heyeti'nin Moskova Ziyareti, Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyon ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamalar da bulundu.



Rus Dışişleri Bakanı ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak; ABD'nin Suriye'de hangi amaca ulaşmaya çalıştığını anlamanın zor olduğunu belirtti.



Lavrov, ABD'nin askerlerini geri çekme planına rağmen koalisyonun Suriye'de kaldığını anımsattı.



Rus Dışişleri Bakanı "Görünüşe göre, Washington sorumluluğu koalisyon ortaklarına kaydırmak istiyor." dedi.



Suriye'de yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin'le bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi.





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