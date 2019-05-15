Türk İş, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında Başkanlar Kurulu’nu Samsun’da toplayacak. 1 Mayıs’ı Kocaeli'nde kutlayan Türk-İş, "Kıdem Tazminatı'na Dokunma" mesajını bu kez Samsun’dan verecek.

Türk-İş, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında Samsun’dan ‘kıdeme tazminatına dokunma’ diyecek.



19 Mayıs’ın 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.



İşçi sınıfının öncülerinden Türk-İş de Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında Samsun’da olacağını açıkladı.



Konfederasyon yöneticileri; milli mücadelenin başlangıcının yıl dönümü 19 Mayıs’ta öncelikle sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk koyacak. Ardından öğlen saatlerinde Başkanlar Kurulu’nu toplayacak.



Başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatında meydana gelen diğer gelişmelerin değerlendirileceği toplantı sonrası kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.



Yüz binlerce işçiyle Kocaeli’nde 1 Mayıs’ı kutlayan ve kıdemle ilgili net mesajlar veren Türk-İş, "Kıdem Tazminatı'na Dokunma" mesajını bu kez Samsun’dan verecek.



Öte yandan toplantının ardından Türk-İş yöneticileri Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için bindiği Bandırma Vapuru’nu ziyaret edecek.







HABER: TANSEV KARA

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