TÜRK-İŞ 71 yaşında! Ergün Atalay işçinin sorunlarını dile getirdi

Türkiye işçi sınıfının önündeki engellemelere dikkat çekti, hükümete çağrı yaptı.

Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş 71'inci yaşını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle konfederasyon Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi.

Alım gücünün düştüğüne işaret eden Atalay, vergi sistemindeki adaletsizliğe vurgu yaptı.

- Ülkemizde son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ücretleri eritirken, çalışanların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Çalışanların sofrasındaki lokmayı her geçen gün küçülten bu süreç kabul edilemez. Ücret artışlarının enflasyonu arkadan takip etmesiyle hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çalışanlar üzerinde uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı, ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.

Atalay, örgütlenmenin önemine de dikkat çekti.

- Çalışma hayatındaki birçok sorunun temel nedeni sendikasızlıktır. Türkiye’de her gün 4 işçi iş kazasında hayatını kaybetmekte. Sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz, ikramiye ile birlikte birçok sosyal hak olur. Sendikalı çalışan sayısı artıkça, sendikalar güçlendikçe demokrasimizde güçlenecektir. Bu sayede hem kayıt dışılık hem de emek sömürüsü son bulacaktır.

Atalay'ın gündeminde taşeron işçilere kadro meselesi de vardı.

- Kamuda taşeron işçilik sorunu halen devam etmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en az önemsendiği işyerlerinin başında yine taşeron şirketler gelmekte. Taşeron uygulaması güvencesizliği kalıcı hale getirdiğinden taşeron lafını ülke gündeminden çıkaralım. TÜRK-İŞ’in işçileri, aileleri, 100 bine yakın taşeron işçi bir an evvel Meclis'ten müjdeli haber beklemektedir.

Diğer yandan Türk-İş'in kuruluş yıl dönümüne ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten kutlama mesaj geldi. Perinçek mesajında, "Derinleşen ekonomik ve siyasal kriz koşullarında, Türk-İş'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi hak ve özgürlüklerini savunma, ülke güvenliğimize, vatanımızın birliğine büyük bir duyarlılıkla sahip çıkmadaki şaşmaz tutumunu sürdüreceğine güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.