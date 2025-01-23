Türk-İş Başkanlar Kurulu Çayırhan'da toplandı, enerji santrali ve maden işletmesi satışına karşı mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Nurettin Akçul, "Bu satış ve özelleştirme ihalesini durdurun, erteleme değil iptal edin, bu satışın ve özelleştirmenin tamamiyle karşısındayız ve geri adım atmayacağız."



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi yaptığı açıklamada bölge halkı ve işçilerin kendisine aktardığı talepleri anlattı.

Ergün Atalay, "Geçinemiyoruz, huzurumuzu bozmayın."



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yaptığı konuşmada altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanan tesise sahip olmak isteyen onlarca kişi olduğuna dikkat çekti.

Nurettin Akçul, "İşletmenin kamuya bir yük olmadığı gibi sürekli kâr eden bir yer burası tabi bu durum birilerinin iştahını kabartıyor." dedi.



Akçul, konuşmasında satışa karşı mücadelelerinden geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Nurettin Akçul, "Bu satışın ve özelleştirmenin tamamiyle karşısındayız ve geri adım atmayacağız, gerekirse arkadaşlar ile Beypazarı'nda durduğumuz yerden Ankara'ya yürüyüşümüze devam edeceğiz."



Sendika Genel Başkanları eylem çadırlarını gezdi, işçiler ile buluştu. Burada Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı konuşmada işçiye sahip çıkanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Ramazan Ağar, "Bizi kimse oy deposu sanmasın biz babamızın oğlu dahi olsa bize sahip çıkmayana bizde sahip çıkmayalım."



TEŞ-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, 64 gündür devam eden nöbet çadırlarındaki işçilere hitap etti, tesisin aylık gelirine dikkat çekti.

İrfan Kabaloğlu, "Bu santral normal çalıştığı zaman aylık 700 milyon lira gelir getiriyor biz buranın özelleştirilmesine gerçekten karşıyız kararlıyız, bu eylemler bugünden sonra arttırılarak devam edecek." diye belirtti.