TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı: ''Köprü ve otoyollar özelleştirilemez''

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, olağan toplantısını Balıkesir'in Edremit ilçesinde, konfederasyona ait tesislerde gerçekleştirdi. Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir'in aktardığına göre toplantıda çalışma hayatına ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Bunların en çok merak edileni, son dönemde Türkiye gündeminde yer alan otoyol ve köprülerin satışına ilişkin açıklama oldu.

''KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÖZELLEŞTİRİLEMEZ''

TÜRK-İŞ'in açıklamasında otoyol ve köprülerin satışının yani özelleştirilmesinin doğru olmadığı belirtildi. Otoyol ve köprülerin kamu hizmetinin bir parçası olduğu vurgulanarak bunların özelleştirilmesinin kesinlikle yanlış olduğu ifade edildi. Özelleştirme kararına karşı yürütülecek mücadelenin yalnızca Yol-İş Sendikasının sorumluluğunda olmadığı da açıklamada yer aldı. Mücadeleyi sahiplenmenin TÜRK-İŞ'in ve esas olarak bütün kamunun görevi olduğu belirtildi. TÜRK-İŞ, bu özelleştirmeye karşı olduğunu açıkladı.

Toplantıda, TÜRK-İŞ'in uzun süredir gündeminde olan vergide ve gelir dağılımında adaletin sağlanması konusu da görüşüldü. İşçi sınıfının ve çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olarak tanımlanan bu konuda hükümete çözüm talebi iletildi.

Ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı değer kaybı da gündem maddelerinden biriydi. Bu durum son yıllarda memurlar ve işçiler dahil çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldi. Enflasyon nedeniyle çalışanlara yapılan ücret zamları sürekli değer kaybediyor. Yeni bir asgari ücret belirleme sürecine girilirken asgari ücretin de değer kaybı yaşadığı biliniyor. TÜRK-İŞ, ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybına ilişkin hükümet yetkililerinden çözüm talep etti.

SENDİKAYA ÜYE OLAN İŞTEN ATILIYOR

Sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması da toplantıda ele alınan konular arasındaydı. Türkiye'de bugün dahi birçok iş yerinde sendikaya üye olan işçiler, üyeliklerinin ardından işten çıkarılabiliyor. Sendika üyesi işçilerin tamamı işten çıkarılarak iş yerinde sendikal örgütlenme engellenebiliyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu nedenle sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını talep etti.

İŞ KAZALARI VE CAN KAYIPLARI GÜNDEMDE

İş sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmemesi de toplantıda değerlendirildi. İş yerlerinde yaşanan kazalar ve can kayıpları bu başlık altında görüşüldü. Birçok iş kazasında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan ihmaller nedeniyle ölümler yaşandığı biliniyor. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliğinden taviz verilmemesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen işçilerin sorunları da masaya yatırıldı. Bu kapsamda, emekli olan işçilerin yerine yeni işçi alınması gibi talepler gündeme getirildi.

Kamuda taşeron çalıştırma uygulaması da görüşülen konular arasında yer aldı. Uzun süredir çalışma hayatının önemli sorunlarından biri olan taşeron uygulamasının artık Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan biri olan çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hesabında dikkate alınması da toplantının gündemindeydi. TÜRK-İŞ, bu sorunun artık çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Banka promosyonlarının çalışanlara ödenmesi de gündem maddelerinden biriydi.

EMEKLİLER ZOR KOŞULLARDA

Toplantıda emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi de görüşüldü. Emekli maaşları ve enflasyon birlikte değerlendirildiğinde, emeklilerin oldukça zor koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylemek gerekiyor. Bu konu, çalışma hayatına ilişkin diğer sorunlarla birlikte TÜRK-İŞ'in gündemindeydi.

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması da ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle Manisa'da yaşanan olaylar ve daha önce okullarda meydana gelen benzer sorunlar toplantıda gündeme getirildi.

Fon ve sermaye piyasalarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi de toplantıda görüşüldü. Son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekilerek bu konuda da çözüm talep edildi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında yaklaşık 13 gündem maddesi ele alındı. Bunların büyük bölümü, hemen hemen her toplantıda görüşülen çalışma hayatına ilişkin sorunlardan oluştu. Otoyol ve köprülerin satışına ilişkin konu ise toplantının öne çıkan yeni gündem maddelerinden biri oldu.

Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde ve aylarda oldukça hareketli bir sürecin yaşanabileceği ifade edilebilir.