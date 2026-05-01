TÜRK-İŞ, Edirne'den ABD ve İsrail'e meydan okudu

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Edirne'de gerçekleştirdi. Saraçlar Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay; hayat pahalılığı, vergi adaletsizliği ve sendikalaşmanın önündeki engeller başta olmak üzere çalışma hayatının temel sorunlarını gündeme taşıdı.

GEÇİM DERDİ BÜYÜYOR, İŞÇİ VERGİ ALTINDA EZİLİYOR

Atalay, konuşmasına geçim sıkıntısının giderek zorlaştığını belirterek başladı. "Her gün yeni zamlara uyanıyoruz" diyen Atalay, hayat pahalılığının dayanılmaz bir noktaya ulaştığını ve alım gücünün her geçen gün düştüğünü ifade etti. Enflasyonun sürekli arttığını ancak ücretlerin aynı oranda artmadığını belirten Atalay, eskiden sadece işsizlerin yoksul sayıldığını, günümüzde ise çalışan kesimin de yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her gün büyüdüğünün altını çizen TÜRK-İŞ Başkanı, zenginin daha da zenginleştiği, yoksulun ise daha da yoksullaştığı bir tablo çizdi. Alınan ücret zamlarının altı ay içinde tamamen eridiğini hatırlatan Atalay, işçiden bu ücretle bir yıl boyunca geçinmesinin beklenmesinin adil ve sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Ücretli çalışanların henüz mart ve nisan aylarında yüksek ikinci vergi dilimine girmesini eleştiren Atalay, işçilerin 12 ay çalışıp bunun iki ayını vergiye ödediğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek vergi sisteminde acil yeni bir düzenleme talep etti. Ayrıca kayıt dışı istihdamın ekonomiye, vergiye ve sosyal güvenlik sistemine verdiği zarara dikkat çekerek tüm toplumu yoksullaştırdığını kaydetti.

SENDİKALAŞAN İŞÇİ KAPI ÖNÜNE KONUYOR

Sendikalaşmanın önündeki engellere değinen Atalay, Türkiye'deki yüzde 14'lük sendikalaşma oranının ülkeye yakışmadığını söyledi. İşverenlerin örgütlenen işçileri kapı önüne koyduğunu ve işe iade davalarının senelerce sürdüğünü belirten Atalay, bu tablonun kabul edilemez olduğunu ve derhal yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. İşten çıkarma tehdidinin işçiler üzerinde en büyük baskı aracı haline geldiğini, bu durumun hak aramayı zorlaştırdığını söyleyen Atalay, iş güvencesini sağlayacak yasaların çıkarılmasını istedi. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde işverenlerin masaya oturmamak için Yüksek Hakem Kurulu'nu yeni bir yol olarak kullandıklarını belirten Atalay, enflasyonun altında ücret zamları veren bu kurumla ilgili de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çalışma hayatında 20 yıldır devam eden taşeron sorununa da değinen Ergün Atalay, geçmişte büyük bir bölümü kadroya alınmış olsa da şu an asıl işi yapan 75 bin işçi için yeni bir düzenleme yapılarak taşeron meselesinin tamamen sonlandırılmasını talep etti. Staj ve çıraklık döneminde yaşanan mağduriyetleri hatırlatan Atalay, bu kişilerin emeklilik kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımı için ayrımcılıktan uzak, eşit ve erişilebilir koşullar talep ederken, üniversite işsizliğine ve düşük ücretlere de dikkat çekerek eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kuryelik gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan güvencesizlik sorunlarını da anlatan Atalay, bu alanlar için yasal düzenlemelerle çözüm istedi.

ÇOCUK İŞÇİLER VE İŞ CİNAYETLERİ KANAYAN YARAMIZ

Uzun çalışma süreleri, ödenmeyen fazla mesailer ve üretim baskısını eleştiren Atalay, bu sorunların özellikle sendikasız işyerlerinde daha fazla yaşandığını belirterek çalışma sürelerinin insani standartlarda olması gerektiğini ifade etti. Konuşmasında tarım ve tekstil gibi sektörlerde yaygın olan çocuk işçiliğine ve bu alanlarda yaşanan iş kazaları nedeniyle meydana gelen çocuk ölümlerine dikkat çeken Atalay, çocukların çalışma alanlarında değil, parklarda ve eğitimde olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği problemlerine değinerek iş cinayetlerinin önüne geçilmesini istedi. Doruk Madencilik bünyesinde çalışan ve ücretlerini alamayan işçilerin durumunu da gündeme getiren Atalay, patronların işçiyi köle gibi gördüğünü savunarak bu şirketlere ruhsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

28 BİN LİRA ASGARİ ÜCRETLE BİR HAFTA GEÇİNİLMEZ

Maaşların yetersizliği konusunda rakamlara değinen Atalay, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğunu ve bu emekli aylıklarının geçim sağlamadığını söyledi. Asgari ücretin 28 bin TL olduğunu dile getiren Atalay, bu rakamla bir ay değil bir hafta dahi geçinilemeyeceğini ifade etti.

YARIN BAŞKA ÜLKELERİ YANINIZDA BULAMAZSINIZ

Konuşmasında küresel ve bölgesel gelişmelere de yer veren Ergün Atalay; bölgemizde yaşanan savaşları, göçleri, işsizliği ve yaşam mücadelesini gündeme getirdi. 168 kız çocuğunu katleden İsrail ve ABD'yi lanetlediğini belirten Atalay, ülke içindeki okullarda ise güvenlik önlemlerinin sağlanmasının yanında sevginin de çoğaltılması gerektiğini ve konunun detaylı bir şekilde irdelenmesini istedi. Atalay konuşmasını, ülke güvenliği ve Kıbrıs konusunda başta Yunanistan olmak üzere diğer ülkelere seslenerek tamamladı. Atalay, “Biz hep buradayız, yanı başınızdayız, yarın başka ülkeleri yanınızda bulamazsınız.” diyerek uyardı.