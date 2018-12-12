Türk-İş'e ve Genel Başkan Ergün Atalay'a destek sürüyor. Çok sayıda sendika ortak bir açıklama yaptı. Türk-İş İstanbul 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, "Verdiğimiz hak mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Önce sözlü olarak daha sonra da AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonlar üzerinden hedef alındı. Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret görüşmeleri öncesi yaptığı bu açıklama tartışmalara neden oldu.



Yürütülen karalama kampanlarına karşı sendikalardan Türk-İş'e ve Genel Başkan Atalaya'a destek yağdı.



Koop-İş, Türk Metal İş, Güvenlik- İş, TES- İş, TEKSİF, Petrol-İş, Sağlık İş, Tarım- İş Yol- İş, TÜMTİS ortak bir açıklama yaptı.



Açıklmayı yapan Türk-İş İstanbul 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, "Verdiğimiz hak mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız." dedi.



Uyar, Türk-İş'i ve Atalay'ı hedef alan medyanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Adnan Uyar, Türk-İş'in hak mücadelesinin sonuna kadar devam edecğini vurguladı.



ulusal.com.tr