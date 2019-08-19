Halk TV'de flaş ayrılık
Halk TV'de flaş ayrılık
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Bütçe verileri açıklandı
Bütçe verileri açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan EYT ile ilgili açıklama geldi - Son dakika 19 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Eleştirilerin hedefi olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Atalay, bugüne kadar izlediği çizgiden taviz vermeyeceğini kaydetti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan EYT ile ilgili açıklama geldi - Son dakika 19 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Eleştirilerin hedefi olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aydınlık gazetesine konuştu.

Atalay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklama yaptı.

Türk-İş Başkanı Atalay, şunları söyledi:

"Benim tutumum nettir.

Emeklilikte yaşa takılanların haklarını savunmaya devam edeceğim.

Taşerondan kadroya geçenlerin, geçici işçilerin haklarını her ortamda dile getireceğim.

Hayat pahalılığından şikayetlerimi sürdüreceğim.

Kazdağları'ndaki doğa katliamına itiraz ederken terör örgütünün ormanları yakmasını da gündeme getireceğim.

Teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğin arkasında duracağım.

S-400’lerin ülkeme getirilişine destek vereceğim.

Bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok.

Her zaman önce Türkiye diyeceğim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ergün atalay #Türk-İş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.