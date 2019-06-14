Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansında konuştu.
Konferansta, Türkiye’nin işçi delegesi olarak katılan Atalay, kıdem tazminatını gündeme getirdi.
İşsizlik ve artan işçi ölümleriyle ilgili endişelerini dile getiren Atalay, önceliğe dikkat çekti.
Konuşmasında sendikal örgütlenmeye de değinen Atalay, taşerona kadro düzenlemesine Türk işçi hareketinin başarısı olduğuna vurgu yaptı.
Son dönemde bazı güçlerin döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini yıpratmayı hedeflediğini belirten Atalay, bazı ülkelerin de terör örgütlerine silah sattığını söyledi, "Bunlar son bulmalı" dedi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansında, hükümeti temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye işveren delegesi olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da genel kurula hitap etti.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.