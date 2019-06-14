Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansında konuştu. Kıdem tazminatınına değinen Atalay, "Kıdem tazminatından taviz vermemiz mümkün değil" dedi. Konuşmasında, dünyada artan işsizliğe de dikkat çeken Atalay "Gelir adaletini sağlayacak ekonomik kalkınma öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansında konuştu.Konferansta, Türkiye’nin işçi delegesi olarak katılan Atalay, kıdem tazminatını gündeme getirdi.İşsizlik ve artan işçi ölümleriyle ilgili endişelerini dile getiren Atalay, önceliğe dikkat çekti.Konuşmasında sendikal örgütlenmeye de değinen Atalay, taşerona kadro düzenlemesine Türk işçi hareketinin başarısı olduğuna vurgu yaptı.Son dönemde bazı güçlerin döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini yıpratmayı hedeflediğini belirten Atalay, bazı ülkelerin de terör örgütlerine silah sattığını söyledi, "Bunlar son bulmalı" dedi.İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansında, hükümeti temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye işveren delegesi olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da genel kurula hitap etti.