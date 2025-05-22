TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği Genel Başkanlığına seçildi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği 1. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Atalay, emekçi sınıfların fakirleştiğine dikkat çekti.

Dünyada bir ekonomik kriz var, ülkemizde de bu kriz devam ediyor. Zengin bu krizi hissetmiyor, işçiler, emekliler, emekçiler, memurlar ve fakirler hissediyor.

ATALAY, SENDİKALARA DÜŞEN GÖREVİ HATIRLATTI

Ekonomik sıkıntılar aynı, eğitimle ilgili sıkıntılar aynı, sağlıkla ilgili sıkıntılar aynı. Bizim görevimiz bu sıkıntıları çözmek, üyelerimizin yaşam kalitesini artırmak. Bunu sağlarsak temsil ettiğimiz insanların yüzünde tebessüm oluşur.