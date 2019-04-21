Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Provakasyon kokan bu saldırı aynı zamanda milletimizin birliği ve beraberliğine yapılmıştır. Örf ve adetimizde yeri olmayan bu saldırı, şehidimizin hatırası ile onun kıymetli ailesini de yapılmış büyük bir saygısızlıktır" açıklaması yaptı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Atalay, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum.



Provakasyon kokan bu saldırı aynı zamanda milletimizin birliği ve beraberliğine yapılmıştır.



Örf ve adetimizde yeri olmayan bu saldırı, şehidimizin hatırası ile onun kıymetli ailesini de yapılmış büyük bir saygısızlıktır."



ulusal.com.tr