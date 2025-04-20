Türk iş kadınları sahnede: Tunus'ta iş forumu düzenlendi

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınları, Tunus’un başkentinde düzenlenen ikili iş forumunda Tunuslu iş insanları ve ve ticari kurum temsilcileri ile buluştu.

USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz başkanlığında gerçekleşen ziyarete, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye’nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer de eşlik etti. Forumda, iki ülke arasındaki ticari iş birliği olanakları değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan USİKAD Başkanı Müge Öz, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde kurulan Afrika Kültür Evi’ne üye iş kadınları olarak, USİKAD üyesi iş kadınlarımızla beraber Tunus’taki iş fırsatlarını değerlendirmek için Tunus’a geldik. Büyükelçimiz Demircan’ın da destekleri ile birçok şirket ve ticari kurum temsilcisi ile bir araya geldik. Ayrıca düzenlenen iş forumu ile Tunuslu iş insanları ile bire bir, ticari fırsatları değerlendirme şansı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Üç günlük Tunus ziyareti kapsamında Türk iş heyeti, önemli kurumlarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşülen kurumlar arasında Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE), Tunus Yatırım Ajansı (FIPA), Tunuslu İş İnsanları Konfederasyonu (CONECT) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği’ne (UTICA) bağlı Tunuslu Kadın Girişimciler Odası (CNFCE) yer aldı.

2023 yılında Türkiye’de kurulan USİKAD, kadın işverenlerin ekonomik hayattaki etkinliklerini artırmayı ve girişimcilik faaliyetlerine destek sağlamayı hedefliyor. Dernek, kadın girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık ve uluslararası iş bağlantıları kurma alanlarında aktif çalışmalar yürütüyor.