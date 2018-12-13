Asgari ücret görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya tarafından hedef alınmıştı. Atalay şimdi de bazı sendikaların hedefinde. Enerji-İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, kamu davası açılması ve Atalay'ın cezalandırılması talebinde bulunduklarını açıkladı.

Önce sözlü olarak daha sonra da AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonlar üzerinden hedef alındı. Şimdi de Hak-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası üyeleri suç duyurusunda bulundu.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmesi öncesi sarfettiği bu sözler üzerine hedef gösterilmişti.



Enerji-İş Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay'ın sözlerine yönelik kamu davası açılması ve Atalay'ın cezalandırılması talebinde bulunduklarını açıkladı.



Altunsoy, sözlerine "Gösteri, yürüyüş, eylem, protesto ve grev sendikaların en doğal haklarıdır. Bizler de sendikacıyız. Yeri geldiği zaman sendikalar barışçıl eylemler yapar ve bu sendikal kapsamında yer alır. Ancak sendikalar terör olaylarını örnek almaz, Vandalizm'i emsal göstermezler. Olayın takipçisi olacağız." diye devam etti.



Üyelerin verdiği dilekçenin içeriğinde "Suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kanunlara uymamaya tahrik" suçlamalarıda yer alıyor.





ulusal.com.tr



