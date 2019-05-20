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TÜRK-İŞ'ten emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama

TÜRK-İŞ tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetine değinildi. Açıklamada, "Emekli aylıklarındaki gerilemeden, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdur ortaya çıkmıştır. Yapılması düşünülen sosyal güvenlik 'reformunun' bedeli yine işçi ve emekliye çıkarılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı

TÜRK-İŞ'ten emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23'üncü Dönem 19'uncu Toplantısı, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Samsun'da 'ülke ve çalışma hayatıyla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi' gündemiyle yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal Güvenlik Sisteminde geçmişte yapılan köklü değişikliklerin olumsuz etkisi günümüzde ortaya çıkmıştır. Emekli aylıklarındaki gerilemeden, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdur ortaya çıkmıştır. Yapılması düşünülen sosyal güvenlik ‘reformunun’ bedeli yine işçi ve emekliye çıkarılmamalıdır. Tamamlayıcı emeklilik olarak adlandırılan bireysel emeklilik sistemi zorunlu olmamalıdır. Tasarruf kararı kişilere bırakılmalıdır. Mevcut emeklilik şartları Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) talebi doğrultusunda yapılmıştır. Ülke ekonomisini IMF dayatmalarından kurtaran anlayışın emeklilik şartlarını da yeniden düzenlemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk-İş #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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