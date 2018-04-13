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Türk-İş'ten hükümete sert uyarı

İşçi örgütleri, şeker fabrikalarını satmaya çalışan hükümete güçlü bir uyarı daha yaptı. Türk-İş Konfederasyonu ile Şeker-İş Sendikası, Ankara’da kitlesel basın açıklaması yaptı. Özelleştirmelere karşı mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamada “Sandık başında hesap sormak boynumuzun borcu” uyarısı yapıldı.

Türk-İş'ten hükümete sert uyarı
Kamuya ait şeker fabrikalarının ihale süreçleri devam ederken Türk-İş Konfederasyonu ve Şeker İş sendikası kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Ankara Şeker Fabrikası önünde toplanan yüzlerce kişi özelleştirmeye karşı hep bir ağızdan haykırdı.

Çok sayıda demokratik kitle örgütü ve milletvekilinin katılım gösterdiği açıklamada hükümet bir kez daha uyarıldı, sandığa işaret edildi.

Açıklamada konuşan Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay fabrikalara gerekli yatırımın yapılmadığına dikkat çekti, bunun da özelleştirilme sürecine bahane olarak kullanıldığını vurguladı.

Ayrıca Atalay, Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ve Nişasta Bazlı Şekerde Gümrük vergisini kaldıran karara ilişkin de konuştu, sert tepki gösterdi.



HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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