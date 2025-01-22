TÜRK-İŞ'e bağlı 34 sendika Çayırhan'da toplanacak: İşçiden özelleştirmeye karşı güçlü mesaj

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, 2025 yılının ilk Başkanlar Kurulu toplantısını Çayırhan’da düzenleyerek özelleştirme planına karşı güçlü bir irade ortaya koyacak.

11.00'de başlayacak toplantı sonrasında, Çayırhan'daki maden ve terminal sahasında nöbet tutan işçilerin ziyaret edilmesi ve açıklama yapılması bekleniyor.

"SATIŞI TOPLUM VİCDANI KABUL ETMEZ"

Toplantı öncesi Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Şartnameye iyi bakarsanız, vatan parçası satılıyordu orada, gereksizdi, niye satılır? Hesaplayınca Hazine’ye girecek bir katkı da yok orada. Adam zaten iki yıllık kârıyla buraya vereceği parayı kurtarıyor. Satmasalar oradaki kazancı zaten TKİ’ye gidiyor. Ayrıca ihale şartnamesinde eksiklikler var. İhale şartnamesinde 17. madde var, işçilerle ilgili hiçbir şey yok. Şimdi bunda da düzenleme yaparak satmayı artık toplum vicdanı kabul etmez.” dedi.

BAYRAKTAR: ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDECEK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen hafta Ulusal Kanal’ın sorusuna verdiği yanıtta termik santral ve maden işletmesinin özelleştirme sürecinin devam edeceğini bildirmişti. Bakan, özelleştirme sürecinde işçilerin hakları ve sosyal tesislerle ilgili düzenlemeler yapılacağını belirtti.

İŞÇİ YÜRÜDÜ, 4 MART'A ERTELENDİ

Ankara’nın en büyük enerji tesislerinden biri olan Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmeleri, hükümet tarafından özelleştirilmek üzere satışa çıkarılmıştı. 4 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan ihale, işçilerin mücadelesi sonucu 4 Mart 2025 tarihine ertelenmişti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun Çayırhan’da toplanması direnişin ulusal boyuta taşınması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.