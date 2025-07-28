TÜRK-İŞ’ten grev adımı! Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karar asıldı

TÜRK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü'ne astı. Karar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacağız” dedi.

Ocak ayından bu yana süren görüşmelerde mutabakat sağlanamadığını belirten Ağar, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, “Devlet milletini yok sayamaz. Çağrımıza kulak versinler” ifadelerini kullandı.

Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine astı.