Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası bir bildiri yayınladı. Bildiride, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi de gündeme alındı. Açıklamada “Milli bir kuruluşumuz, savunma sanayiimizin önemli bir işyeri için alınan karar yeniden değerlendirilmelidir” denildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı genel merkezde yapıldı.



Genel Başkan Ergün Atalay’ın başkanlığında yapılan toplantıda çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konular masaya yatırıldı.



Toplantı sonrasında da 6 maddelik bir bildirge yayınlandı. Bildirgede kamudaki taşeron çalışanların durumu ve Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilme kararının toplantının gündemine alındığı belirtildi.



Taşerondan kadroya geçemeyen çalışanlarla ilgili bildirgede, "KİT’lerde ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerinin kadro talebi verilen sözlere rağmen karşılanmadı. " ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sona erdirilmelidir” denildi.



Bildiride, özelleştirme kapsamına alınan Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

"Milli bir kuruluşumuz, savunma sanayiimizin önemli bir işyeri için alınan karar yeniden değerlendirilmelidir. Özelleştirme uygulamalarının kamuoyuna sunulduğu gibi ekonomide olumlu sonuçlara yol açmadığı yaşanan gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Türk Telekom, SEKA, Şeker Fabrikaları bunun güncel ve somut örneğidir. Yerli ve milli üretim, kendi kaynaklarımıza dayalı sürdürülebilir büyüme ekonomik bağımsızlığımız için vazgeçilmezdir."





HABER: TANSEV KARA

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