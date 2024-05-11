Türk kadını Gazzeli annelerle el ele! Anneler Günü, kahraman Gazzeli annelere ithaf edildi

Yurdun dört bir yanında Filistin bayrakları dalgalandı. Filistinli kadınların onuruna yurt çapında destek eylemleri yapıldı. Anneler Günü, vatanları için direnen Gazzeli annelere ithaf edildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği yurdun dört bir yanında alanlardaydı. İstanbul'da yapılan basın açıklamasında Filistin halkının zafere ulaşacağı vurgulandı. Açıklamayı CKD İstanbul Şubeler Koordinatörü ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Ses yaptı.

İzmir sokaklarında da "Direnişe devam" sloganları yankılandı. İzmir'de Karşıyaka Çarşı'sı sonundaki tren istasyonu önünde yürüyüş yapıldı. Açıklamada Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı birlikte mücadele vurgusu yapıldı. Katılımcılar, ‘Anneler Günü’nü değil, ‘Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü’nü kutlayacaklarını duyurdu, Gazze’de direnen kadınlara selam gönderildi.

CKD Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, Karşıyaka Çarşı'da açıklama yaptı. İsrail'in Filistin halkına soykırım uyguladığını söyleyen Nuriye Kadan, "Filistin halkına soykırım uygulayarak insanlığın karşı cephesinde olduklarını gösteren emperyalist ABD ve siyonist İsrail, insanlık cephesindeki anti-emperyalist devletlerin ve milletlerin çok yönlü kuşatmasıyla karşılaşmıştır. Emperyalist ABD ve katil İsrail'in kendi halkları bile 'Gazze'deki katliamı durdurun, İsrail'i durdurun' çığlıklarıyla ayağa kalkmıştır. Vicdanlar tutuşmuştur." diye konuştu.

Filistin halkının haklı davasında yanlarında olduklarını belirten Kadan, "Bizler yarım asır önce topraklarını işgal eden zengin devletleri Mustafa Kemal Paşa önderliğinde dize getirerek emperyalizme karşı tarihte ilk zaferi elde etmiş onurlu bir milletin kadınları olarak Filistin halkının Gazze'deki tarihi direnişine tüm yüreğimizle destek veriyoruz." ifadelerini kullandı. Yarının Anneler Günü olduğunu anımsatan Kadan, "Yarın, Anneler Günü'nü değil Filistinli şehitlerimiz anısına ve Gazze'nin kahraman anneleri onuruna 'Vatanları için direnen Filistinli kadınlar günü'nü kutlayacağız. Direnişiniz direnişimizdir." dedi.

Antalya’da da Attalos Heykeli önünde bir araya geldi CKD'li kadınlar... Yapılan açıklamada, "Şehitler veren Filistinli kız kardeşlerimiz! Ülkemizin tam bağımsızlık yolunda emperyalizmle mücadelesine yüreğini koymuş Türk kadınları olarak, aklımızla, inancımızla, tüm değerlerimizle onurlu direnişinizi selamlıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Aydın, Denizli ve Düzce'de de Gazzeli kadınlarla dayanışma açıklamaları yapıldı.

Bursa'da Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde kitlesel yürüyüş yapıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Filistin'e destek yürüyüşü kapsamında önemli mesajlar verildi. Grup adına CKD Osmangazi Şube Başkanı Sevim Erol açıklama yaptı.