Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi TBMM'de sergilendi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşılırken Meclis'te “Birinci Dünya Savaşı ve Kurtulmuş Savaşı’nda Kahramanlar Sergisi” açıldı.

Meclis Şeref Holü, Mili Mücadelenin gizli kahramanları Türk kadınlarının cephedeki mücadelesini anlatan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, Türk kadının milli bağımsızlığın kahramanlarından olduğunu söyledi.

"14.17 onların cesareti olmasa yeri geldiğinde hemşire yeri geldiğinde komutan olmasalardı istiklal harbimizde başarı ortaya koyamayabilirdik. Türkiye’de kadınların her alanda var olduğu aktif şekilde yer alması sevindirdi."

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu sergiyi Ulusal Kanal’a anlattı.

200’den fazla objenin yer aldığı sergide Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı’ndan canlandırmalar, fotoğraflar, belgeler yer aldı.

Sergide Nene Hatun başta olmak üzere cephede savaşan çok sayıda kadın canlandırıldı.

Sırtında bebeğiyle cepheye koşan Türk kadını canlandırması dikkat çekti.

Sergide ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi’ye ait madalyalar ve kızıyla olan mektuplar da yer alıyor.