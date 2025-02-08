Türk Kızılay 2025'te 3 milyon ünite kan bağışı hedefliyor: Bir hayat kurtarmak elinizde!

Türk Kızılay, Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük kısmını karşılamak için çalışmalarını hızlandırıyor. 2024'te toplam 2,7 milyon ünite kan bağışına ulaşarak ülke ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Türk Kızılay, 2025 yılı için hedefini 3 milyon üniteye çıkarma kararı aldı. Ancak, kış aylarında bağışların azalması nedeniyle, kan bağışının sürekliliğini sağlamak için vatandaşlara çağrılar yapıldı.

GÜNLÜK 9 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞINA İTİYAÇ VAR

Türk Kızılay, hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak için her gün 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyuyor. Yılda 365 gün boyunca düzenli kan bağışının toplanması, kan stoğunun sürekliliği ve hastanelerin ihtiyacını karşılamak adına büyük önem taşıyor.

Bir ünite kanın, üç kişiyi hayata bağlıyor olmasının önemine dikkat çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yüzden düzenli kan bağışının artırılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Özellikle acil durumlar söz konusu olduğunda, kan bağışlarının toplanmış, test edilmiş ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bunun sürekliliği ise düzenli kan bağışçılarımızın artmasıyla mümkün. Bir ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor. Bu yüzden zorlu kış ve yaklaşan ramazan ayı öncesinde kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim." dedi.

2024'TE 2,7 MİLYON ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPILDI

Türk Kızılay, 2024 yılında 2,7 milyon ünite kan bağışını başarıyla topladı. Bu bağışların büyük kısmını erkek bağışçılar oluşturdu. En çok bağışı ise 20 yaş grubundaki gençler yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir en yüksek kan bağışı yapılan iller olarak sıralandı.

Eğitim durumu açısından, bağışçılar arasında en fazla kan bağışı yapan grup lise mezunları oldu (yüzde 34). Üniversite mezunları ise yüzde 21'lik bir payla katkı sağladı.

Kan bağışı miktarlarına göre, İstanbul 511 bin 183 üniteyle en çok kan bağışı yapılan il oldu. İstanbul’u 211 bin 12 üniteyle Ankara ve 154 bin 784 üniteyle İzmir takip etti. Ancak, nüfus etkisinden arındırıldığında en yüksek bağış oranına sahip iller sırasıyla Isparta, Erzincan ve Gaziantep oldu.