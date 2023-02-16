Türk Kızılay'dan çadır seferberliği: 2 katına çıkarıldı

Türk Kızılay, Ankara’da çadır üretimini 2 katına çıkardı. Gece gündüz çalışan Kızılay, günde 600 civarında çadır üretiyor. Günlük çadır üretiminin bine çıkarılması hedeflenirken üretilen çadırlar, deprem bölgesine TIR’larla gönderiliyor.

Buse Gençtürk Buse Gençtürk
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Deprem bölgelerinde geçici barınma ihtiyacını karşılayan çadırların üretimi hızlandı. Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır üretimini 2 katına çıkardı.

Türk Kızılayın Ankara Etimesgut Yerleşkesi'nde Çadır Tekstil bölümünde, AFAD'ın geçtiği siparişler üretiliyor. Kızılay, gece gündüz demeden 24 saat çalışıyor. Ankara’da depremden önce günde 200 civarında çadır çıkaran Kızılayın Ankara yerleşkesi, depremden sonra günde yaklaşık 600 çadır üretiyor.

Kızılay tarafından üretilen bir ailenin yaşayabileceği bu çadırlar 16,5 metrekareden oluşuyor. Isı izolasyonu olan çadırlar, alev yürümez, su itici ve küflenmez olarak üretiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çadır # AFAD # Türk Kızılayı

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