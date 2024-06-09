Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Türk Kızılay'ın yaptığı duyuruya göre, bu Kurban Bayramı'nda, özellikle deprem bölgesinde ve Gazze'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması hedefleniyor.
Kızılay tarafından belirlenen vekalet ücretleri, Türkiye içinde 11 bin 750 lira, yurt dışı içinse 4 bin 300 lira olarak açıklandı.
Türkiye ve 20 farklı ülkede bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplamda 128 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kızılay, Gazze'de yaşayan mağdurlar için de özel bir planlama gerçekleştirdi.
Gazze'deki sınırlı olanaklar göz önünde bulundurularak, buraya yönelik kurban vekaletlerinin Türkiye'de kesilip, konserve şeklinde Gazze'ye gönderilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'nin önde gelen tedarikçileriyle iş birliği içinde, yaklaşık 400 bin kavurma konservesi hazırlanacak ve bu konserveler "iyilik gemileri" aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.
Ayrıca, Türk Kızılay, Kurban Bayramı süresince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere de destek olmayı sürdürecek.