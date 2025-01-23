Türk Kızılay'dan tarihi adım: 13 yıl sonra Şam'a yardım uçuşu gerçekleşti

13 yıl aradan sonra Türk Hava Yolları'nın Şam'a gerçekleştirdiği ilk seferle, Türk Kızılay Suriye'ye tıbbi yardım gönderdi. Yardımda, ateşölçerler ve sağlık malzemeleri bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk Kızılay'dan tarihi adım: 13 yıl sonra Şam'a yardım uçuşu gerçekleşti
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Türk Kızılay, Suriye'deki insani yardımlarını bir adım daha ileriye taşıdı. Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra ilk kez Şam'a sefer düzenlerken, bu tarihi uçuşla birlikte Türk Kızılay, başkentteki yardımlarına yaklaşık yarım ton tıbbi malzeme gönderdi. Yardımlar arasında ateşölçerler, sağlık malzemeleri ve acil tıbbi malzemeler yer alıyor.

13 YIL SONRA İLK UÇUŞ

Türk Kızılay, 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu özel uçuşla, Suriye'nin başkenti Şam'a gönderdiği yardımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Suriye'deki iç savaş ve sonrasındaki gelişmeler, uluslararası yardım çalışmalarını zaman zaman zorlaştırmıştı. Ancak Türk Kızılay, Suriye'deki insani yardım faaliyetlerine son hız devam ediyor.

"SURİYE'DE YARDIMLARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Türk Kızılay Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerine başladığı günden bu yana sürdürdüğü yardım çalışmalarına dikkat çekti. Sürmeli, "Suriye olaylarının başından bu yana Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Suriye rejiminin devrilmesinin ardından vakit kaybetmeden Şam'da delegasyon ihdas ettik." dedi.

13 yıl sonra gerçekleştirilen bu ilk uçuşla, içinde ateşölçerler ve sağlık malzemelerinin bulunduğu yaklaşık yarım ton yardım Şam'a ulaştırıldı. Yardımların en kısa süre içinde Suriye'deki ilgili kurumlara teslim edilmesi planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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