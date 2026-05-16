Türk Kızılayı "İyilikle Pişen Hayatlar" aşçılık atölyesi Bursa'da düzenlendi

Türk Kızılay tarafından kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdama katılımlarını desteklemek amacıyla başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" aşçılık atölyesi 16-17 Mayıs tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirildi. Katılım sertifikalarının takdim edildiği program, kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve deneyimlerini güçlendirmelerine olanak sağladı.

DEPREMZEDE KADINLARA YENİ BİR KAPI

Programa Malatya’dan gelen 20 depremzede kadın da dahil oldu. Gastronomi mezunu olan, sektörde aktif çalışan veya evde yemek yaparak gelir sağlayan bu kadınlar, etkinlik boyunca sektörün önde gelen isimleriyle bir arada çalışma fırsatı yakaladı. Şeflerle pratik yapan depremzede katılımcılar, mesleki birikimlerini geliştirerek mutfakta yeni deneyimler kazandı.

ÜNLÜ ŞEFLER BURSA'DA SIRLARINI PAYLAŞTI

Türk Kızılay’ın daha önce Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, İstanbul ve Antalya’da hayata geçirdiği atölye serisi, Bursa’da da iddialı isimleri ağırladı.

Şefler Özlem Mekik, Alican Sabunsoy, Eda Karabulut ve Cemre Uyanık’ın yer aldığı atölyede kadınlara; profesyonel mutfak teknikleri, yemek hazırlama ve sunum süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimler verildi.

Etkinlik boyunca yeni tarifler ve teknikler öğrenen katılımcılar, profesyonel mutfak süreçlerini bizzat deneyimleyerek mesleki hayatlarında değerlendirebilecekleri yeni kazanımlar elde ediyor.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen bu tür çalışmaların önemini vurgulayan Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Zuzan Hasibe Beytul, projenin amaçlarını ve üretime katılmanın değerini şu sözlerle ifade etti: “‘İyilikle Pişen Hayatlar’ atölyemizle kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olurken aynı zamanda kadın istihdamına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadınların üretime katılmalarını, kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarını çok kıymetli buluyoruz. Birlikte üretmenin iyileştirici ve güçlendirici etkisine inanıyor, dayanışmanın hayatlara umut kattığını görüyoruz. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve deneyimlerin yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyor, programımıza destek veren tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz.”