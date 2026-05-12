Türk Kızılayı sadece et değil, manevi değerleri de taşıyor

Muhammed Çopur - İzmir

İzmir’de bulunan et kombina tesisinde gerçekleştirilen programda, modern kombinalarda İslami usullere uygun şekilde kesilen kurbanların hijyenik koşullarda kavurma konservelerine dönüştürülme süreci basın mensuplarıyla paylaşıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katıldığı programda, kurban bereketinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıldığı vurgulandı.

Kızılay’ın 20 yıldır sürdürdüğü model kapsamında Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara’daki modern kombinalarda kesilen kurbanlar, İzmir’deki tesiste kavurma konservesine dönüştürülüyor. Hazırlanan konserveler yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Kızılay aşevlerinde de sıcak yemek olarak kullanılıyor.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ”

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların emanetlerini büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Modern kombinalarda, İslami usullere ve hijyen standartlarına uygun şekilde kesilen kurbanları kavurma konservelerine dönüştürerek kurban bereketini yıl boyunca sofralara taşıyoruz. Dayanışmayı büyüten bu model sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz.”

Kızılay’ın uyguladığı sistemde; vekâlet alma, kesim, bilgilendirme, konserveleme ve dağıtım süreçlerinin noter, veteriner hekim ve din görevlileri gözetiminde yürütüldüğü ifade edildi. Kesimlerin ardından bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

GAZZE VE 30 ÜLKEYE ULAŞACAK

Türk Kızılay’ın bu yıl Türkiye, Gazze/Filistin ve 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediği açıklandı. Bu kapsamda vekâlet bedelleri yurt içi ve Gazze/Filistin için 17 bin 250 TL, yurt dışı için ise 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

Kurban vekâletlerinin Kızılay şubeleri, mobil uygulama, çağrı merkezi ve resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği bildirildi.

“SADECE ET DEĞİL, MANEVİ DEĞERLER DE TAŞINIYOR”

Programda Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal adına yöneltilen soruda, kurban organizasyonlarının yalnızca maddi bir yardım olmadığı; milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması açısından da önemli bir toplumsal görev üstlendiği vurgulandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise verdikleri hizmetin sadece kurban eti ulaştırmakla sınırlı olmadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Oraya giden arkadaşlarımız sadece kurban etlerini değil; güler yüzü, sevgiyi, samimiyeti ve vekâlet sahiplerinin en güzel temennilerini de götürüyor. Bencilliğin, çıkarcılığın ve aşırı tüketim kültürünün yaygınlaştığı bir dönemde yardımlaşma ve dayanışmanın sıcaklığını taşıyoruz. Kızılay olarak hem sofralara hem yüreklere hem de nesillere dokunmaya çalışıyoruz.”

“TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN MANEVİ YÜZÜ”

Kızılay’ın yürüttüğü bu modelin, toplumda dayanışma kültürünü canlı tutan; paylaşma, merhamet ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir sosyal dayanışma örneği olduğu ifade edildi.