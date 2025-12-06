Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı: Elleçlenen yük miktarı 46 milyon tonu aştı

Ankara’dan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı kasım ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırma hedefleri doğrultusundaki çalışmaların sonuç verdiğini belirterek şunları kaydetti: "Kasımda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık."

Bakan, yılın ilk on bir aylık (Ocak-Kasım) döneminde limanlarda elleçlenen toplam yük miktarının da 503 milyon 413 bin 154 tona ulaştığı bilgisini verdi.

KONTEYNER TRAFİĞİNDE DE ARTIŞ VAR

Yük elleçlemesinin yanı sıra, konteyner trafiğindeki artış da dikkat çekti. Kasım ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artışla 1 milyon 144 bin 131 TEU'ya ulaştığını belirten Uraloğlu, yılın 11 aylık döneminde bu oranın yüzde 3,2 artarak 12 milyon 822 bin 997 TEU seviyesine çıktığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre, kasım ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yıla göre yüzde 5,5 artarak 34 milyon 267 bin 680 ton olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda, limanlardan yurt dışına giden yük miktarı 11 milyon 271 bin 195 ton, yurt dışı limanlarından gelen yük miktarı ise 22 milyon 996 bin 485 ton oldu.

Ayrıca, limanlarda deniz yoluyla gerçekleşen transit yük taşımaları 6 milyon 231 bin 99 ton iken, kabotajda taşınan yük miktarı da 6 milyon 364 bin 457 ton olarak gerçekleşti.

ALİAĞA BAŞI ÇEKTİ, İTALYA İLK SIRADA

Bölgesel bazda incelendiğinde, kasım ayında en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 387 bin 879 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa'yı sırasıyla 6 milyon 779 bin 262 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 505 bin 421 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması, İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildi. İtalya'yı ABD ve Mısır'a yapılan taşımalar izledi. Limanlara deniz yoluyla gelen en fazla yük ise Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu.

LNG VE ÇİMENTODA ÖNEMLİ ARTIŞ

Kasım ayında taşınan yük cinsleri arasında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi, 892 bin 627 tonluk artışla LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) oldu ve limanlarda toplam 1 milyon 358 bin 562 ton LNG elleçlemesi yapıldı.

Yurt dışına gönderilen gemilerde en fazla taşınan yük cinsi 972 bin 366 tonla portland çimento olurken, bunu klinker ve feldispat yük cinsleri takip etti. Yurt dışından limanlara gelen gemilerde ise 2 milyon 816 bin 275 tonla briketlenmemiş taş kömürü ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti.