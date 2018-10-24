Türk Gençliği 29 Ekim’de Atatürk’ün huzuruna çıkacak. Binlerce öğrenci Ankara’da “Andımız”ı okuyacak. Türkiye Gençlik Birliği kampüslerde harıl harı çalışma yapıyor. Bu noktalardan biri de Ege Üniversitesi’ydi.



Türk Milleti, Cumhuriyetin 95’inci yılını, Danıştay’ın öğrenci andının yeniden okutulması kararıyla daha da coşkulu kutlayacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan



Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İzmir’deki üniversitelerde arkadaşlarını Ankara’ya davet ediyor.







Cumhuriyetin 95’inci yılını Ankara’da kutlamak için 28 Ekim akşamı saat 11’de Konak Meydanı’ndan otobüsler kalkacak. 29 Ekim’de Atatürk’ün huzuruna çıkılacak ve hep birlikte andımız okunacak.



HABER-KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Türk Milleti, Cumhuriyetin 95’inci yılını, Danıştay’ın öğrenci andının yeniden okutulması kararıyla daha da coşkulu kutlayacak.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu’nun adresini Ankara’dan İstanbul’a aldı. Türk gençliği de 81 ili Ankara’ya taşıyacak. Binlerce öğrenci Atatürk ’ün huzurunda andımızı okuyacak.Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İzmir’deki üniversitelerde arkadaşlarını Ankara’ya davet ediyor. TGB Ege Üniversitesi Sorumlusu Aylin Kum, çalışmalarla ilgili son durumu Ulusal Kanal’a anlattı.Cumhuriyetin 95’inci yılını Ankara’da kutlamak için 28 Ekim akşamı saat 11’de Konak Meydanı’ndan otobüsler kalkacak. 29 Ekim’de Atatürk’ün huzuruna çıkılacak ve hep birlikte andımız okunacak.