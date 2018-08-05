5 yıl önce bugün Ergenekon davasında kararlar açıklandı. Yüzlerce yurtsever, FETÖ'nün kumpas davalarında binlerce yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak o kararların hiçbiri uygulanamadı. Karardan 7 ay sonra dava çöktü ve herkes tahliye oldu. Silivri bozkırına kurulan düzmece mahmekeden yurtseverleri çekip çıkaran Türk milleti oldu.

2000'li yıllarda Türkiye'nin başına geçirilmek istenen çuval, 2008 yılı itibariyle hukuk yoluyla devreye sokuldu. Ümraniye'de 27 adet el bombası bulunmuştu. "Darbe delili" olarak Türkiye'ye sunulan o bombalar, aslında Türkiye'ye kurulan büyük kumpasın işaret fişeğiydi.



Başlayan tutuklama furyası, komutanlara, bilim adamlarına, siyasi liderlere ve gazetecilere uzandı. Yaratılmak istenen korku toplumu için, millet medya eliyle esir alındı. ABD güdümündeki F tipi örgüt karargah olarak Silivri'yi seçmişti.



Ancak tüm baskılara rağmen, millet büyük bir uyanıştaydı. O güne kadar Türkiye'nin adını çok az duyduğu Silivri, Cumhuriyet kuvvetlerinin mücadele merkezi oldu. Önce 13 Aralık 2012, ardından 8 Nisan 2013 çıkarmaları yapıldı Silviri'ye.



Tandoğan ve Ulus Meydanları ile İstiklal Caddesi'nden haykırdı yüz binler Silivri için.



Silivri'de atılan bu slogan ülkenin dört bir yanında dilden dile yayıldı.



Milletin kararlı duruşu, tertipçileri telaşa soktu. 6 yıllık yargılamanın sonunda, 5 Ağustos 2013 tarihinde yurtseverlere yüzlerce yıllık cezalar kesildi. Millet o kararları kabul etmediğini ilk günden ilan etti.



5 Ağustos 2013'de açıklanan Ergenekon kararları sadece kağıt üzerinde kaldı. 2012 yılından bu yana büyüyen, halk hareketi tertipçilere geri adım attırdı.



Önce Özel Görevli Mahkemeler kapatıldı. Karardan sadece 7 ay sonra Ergenekon davasında tüm tutuklular tahliye edildi. Balyoz, Poyrazköy ve Casusluk davaları da bertaraf oldu.



Bu kez peş peşe yapılan operasyonların hedefinde teprtipçiler vardı. Polis şefler, yargı mensupları derken operasyonlar gün geçtikçe derinleşti.



Amerika'nın Türkiye'deki devlet içine yerleştirdiği 40 yıllık Gladyosunun düğmesine 15 Temmuz 2016'da basıldı. Türk ordusunun içinde yuvalanan gladyo, tankla, uçakla, silahla Türk milletine saldırdı. Ancak sonuç tertipçiler açısından yine hezayandı. Türk milleti gladyoyu artık teslim aldı...



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