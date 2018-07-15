Hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti... O gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i Türk Milleti unutmadı. Gözünü bir an olsun kırpmadan vatanı için şehit olan Halisdemir'in mezarı Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doldu taştı.





Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, hain darbe girişiminin ikinci yılında mezarı başında anıldı.



Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler şehidin mezarı başında dua etti.



Hatay ve Iğdır'dan giden ziyaretçiler de Halisdemir'in mezarı başında birlik mesajı verdi.



ulusal.com.tr 15 Temmuz'da Amerikancı darbenin seyrini değiştirdi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen FETÖ'cü generali gözünü kırpmadan vurdu, vatanı için şehit oldu.Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, hain darbe girişiminin ikinci yılında mezarı başında anıldı.Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler şehidin mezarı başında dua etti.Hatay ve Iğdır'dan giden ziyaretçiler de Halisdemir'in mezarı başında birlik mesajı verdi.