banner982
Yurt içi ve dışından şikayet yağıyor
Yurt içi ve dışından şikayet yağıyor
Bu da oldu! Camideki ağaçları çaldılar
Bu da oldu! Camideki ağaçları çaldılar
İBB'den ''15 Temmuz'' tedbirleri
İBB'den ''15 Temmuz'' tedbirleri
TRT ekibine Yunanistan’da gözaltı
TRT ekibine Yunanistan’da gözaltı

Türk Milleti Halisdemir'i unutmadı

Hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti... O gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i Türk Milleti unutmadı. Gözünü bir an olsun kırpmadan vatanı için şehit olan Halisdemir'in mezarı Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doldu taştı.

Türk Milleti Halisdemir'i unutmadı
15 Temmuz'da Amerikancı darbenin seyrini değiştirdi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen FETÖ'cü generali gözünü kırpmadan vurdu, vatanı için şehit oldu.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, hain darbe girişiminin ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler şehidin mezarı başında dua etti.

Hatay ve Iğdır'dan giden ziyaretçiler de Halisdemir'in mezarı başında birlik mesajı verdi.

ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.