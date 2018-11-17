Türk milleti kanalına sahip çıktı. Ulusal Kanal'ın başlattığı İMECE başarıya ulaştı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sunduğu Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne katılan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, İMECE'nin raporunu Türk milletine verdi. İMECE'nin başarıya ulaştığını söyleyen Adnan Türkkan, "milletimiz kanalına sahip çıktı" dedi. Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ta "omuzlarımızdan büyük bir yük kalktı ama farklı bir ağırlığı hissetmeye başladık" dedi. Adnan Türkkan ayrıca Ulusal Radyo'nun da pazartesi gününden itibaren programlarına başlayacağı müjdesini de verdi.

Adnan Türkkan:



Buradan bütün izleyicilerimize



Mehmet Kıvanç:



Türk milleti görevini yaptı bu yükü omuzladı, şimdi sıra bizde. Zaten bu yükü omuzluyorduk ama önümüzdeki döneme ilişkin yeni görevler var önümüzde ve bu büyük dalgayı aştıktan sonra rahatladık. Ulusal Kanal'ın 19. yılı ile ilgili de çok dha büyük projeler var. Çok fazla bütünleştiğimiz bir dönem oldu. Zaman zaman santraldeki arkadaşlar yetişemedi, habe merkezinden arkadaşlarımız muhabirlerimiz, santrale koştular. Daha da bir bütün olduk. Dört koldan mücadeleye devam edeceğiz, Ne dolar krizi ne başka kriz Ulusal Kanal'ın ekranını karartamaz biz bunu görmüş olduk.



Ulusal Radyo'nun pazartesi gününden itibaren programlarına başlayacağını söyleyen Türkkan, 30 Kasım'da Ulusal Gönüllüleri ile 19. Yıl Dayanışma Yemeğinde bir araya geleceğini de duyurdu.



8 senedir Ulusal Kanal'da olduğunu belirten Türkkan, böylesine bir İMECE'yi daha önce görmediğini ifade etti.





Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Ulusal Kanal'ın sırtının yere gelmeyeceğini belirtti ve "dün yapmadıklarımızı ve daha büyük hedefleri yapmakta görevliyiz omuzlarımızdan hem bir yük kalktı, ama farklı bir ağırlığı hissetmeye başladık." dedi.





Buradan bütün izleyicilerimize Ulusal Kanal 'a emek verenlere var edenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ulusal Kanal'ın başlattığı imece başarıya ulaştı, hatta aşıyoruz da. "Burası emekçinin sesi" diyen herkese teşekkür ediyoruz. Milletimize burada başı dik bir şekilde çıkıyoruz. Ulusal Kanal emekçilerine milletimiz bir görev verdi. "devam edin" dedi. Biz bu görevi de aldık ve buradan söz veriyoruz, Ulusal Kanal'a bugüne kadar hayat veren tüm dostlarımıza söz veriyoruz, her zaman mücadelenin merkezinde olacağız. Zeliha ninenin 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de "karamsar olmayalım biz kazanacağız" dediği noktadayız. Ulusal Kanal karamsar olanların kanalı değil. Ellerini ovuşturanlar vardı "Ulusal Kanal aradan çekilse" diyenler vardı ama milletimiz sahip çıktı.Türk milleti görevini yaptı bu yükü omuzladı, şimdi sıra bizde. Zaten bu yükü omuzluyorduk ama önümüzdeki döneme ilişkin yeni görevler var önümüzde ve bu büyük dalgayı aştıktan sonra rahatladık. Ulusal Kanal'ın 19. yılı ile ilgili de çok dha büyük projeler var. Çok fazla bütünleştiğimiz bir dönem oldu. Zaman zaman santraldeki arkadaşlar yetişemedi, habe merkezinden arkadaşlarımız muhabirlerimiz, santrale koştular. Daha da bir bütün olduk. Dört koldan mücadeleye devam edeceğiz, Ne dolar krizi ne başka kriz Ulusal Kanal'ın ekranını karartamaz biz bunu görmüş olduk.Ulusal Radyo'nun pazartesi gününden itibaren programlarına başlayacağını söyleyen Türkkan, 30 Kasım'da Ulusal Gönüllüleri ile 19. Yıl Dayanışma Yemeğinde bir araya geleceğini de duyurdu.8 senedir Ulusal Kanal'da olduğunu belirten Türkkan, böylesine bir İMECE'yi daha önce görmediğini ifade etti.Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Ulusal Kanal'ın sırtının yere gelmeyeceğini belirtti ve "dün yapmadıklarımızı ve daha büyük hedefleri yapmakta görevliyiz omuzlarımızdan hem bir yük kalktı, ama farklı bir ağırlığı hissetmeye başladık." dedi.