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Türk milleti Mehmetçiğin arkasında

Türk Ordusu Afrin'de operasyonda, Türk Milleti ise Mehmetçiğinin arkasında. İşte yurdun dört bir noktasından, izleyenlerin hem içini ısıtan hem gururlandıran görüntüler

Türk Milleti'nin kalbi anbean Mehmetçikle atıyor. Dualar Afrinde, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçik için ediliyor.

Van ve Muş'ta evler, kamu kurumları, camiler, sokaklar kısaca yer-gök Türk bayraklarıyla donatıldı.

Onbeşliler diyarı Tokat'ta da gaziler, Mehmetçiğimize destek için yürüdü. Yeniden cepheye koşmaya hazır olduklarını haykırdılar.

Yurdun dört bir köşesinde yurttaşlar gönüllü askerlik için başvuru yapıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yurttaşlar askerlik şubelerine akın etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, iki günlük alın terini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Evlatlarını cepheye gönderen analar da Mehmetçiğe boyunluk ördü. Konya'da CKD'li kadınlar boyunluklara mektup ve nazar boncuğu  iliştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde  Öz Oto elektrik sahibi Sinan Öz, askeri araçların elektrik aksamını onarmak istedi.

Günlerdir Mehmetçiğe çeşitli illerden yöresel yiyecekler gönderiliyor. Bunlara Gümüşhane'de eklendi. Askerimize bin 71 kilogram ağırlığında pestil ve kömbe gönderildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin
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