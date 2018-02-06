Operasyondaki askerlerimize kurbanlık ve kavanoz kavanoz bal gönderildi. Türk milleti vatan savaşına desteğini bir kez daha gösterdi.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde yüreği mehmetçik sevgisiyle dolan halk "Zeytin Dalı Harekatı"nda görev alan askerlere, kurbanlık koç ve koyun ile bal gönderdi.



Vatandaşlar köy meydanında ellerinde Türk Bayrakları ve zeytin dalı ile toplandılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attılar.



Öyle ki; Afrin'e ben de giderim, iki oğlumu daha gönderirim diyen Anadolu kadını da vardı, destekçilerin arasında.



Dualar edildi, ardından konvoylar eşliğinde gönderildi kurbanlık hayvanlar.



Milletimiz yurdun dört bir yanında Mehmetçik için seferber oldu.



Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde de 36 çoban biraraya geldi, gönderecekleri kurbanlıkları kınaladılar, boncuklarla süslediler.



41 kurbanlık kamyonete yüklenip Mehmetçiğe gitmek üzere yola çıktı.





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