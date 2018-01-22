Türk Ordusu Afrin'de vatan mücadelesi veriyor. Türk milletinin de yüreği Mehmetçikle birlikte çarpıyor. Askere moral vermek isteyen yurttaşlar yurdun dört bir yanından ilginç eylemlere imza attı. İzliyoruz.

Mehmetçik 20 Ocak'ta Suriye sınırını geçerek Afrin’e kara harekatı başlattı... TSK, Amerika'nın kara gücü PKK/PYD terör örgütünü bölgeden temizlemek için Afrin'de mücadele veriyor.



Mehmetçik Türkiye ve Suriye'nin toprağı ve huzuru için vatan savaşı verirken Türk Halkı da "Zeytin Dalı"na tam destek veriyor.



"Zeytin Dalı Harekatı"na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulunan da oldu konserler veren de.



Askerlik başvurusunda bulunanların içinde Şerife Bacılar da vardı, Nene Hatunlar da. Burdur'da yaşayan Songül Sütci "ben de askerlik vasıflarını taşıyorum" dedi, askerlik şubesine gitti.



Türk tarihinin kahramanlığını tescilleyen marşlardan biri olan Mehter Marşı da askere moral vermek için söylendi. Hatay Reyhanlı'da Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı kurdu, konserler verildi.



Bir başka moral desteği de Eskişehir'den geldi. Eskişehir'de yaşayan örgü eğitmeni, 4 ayda hazırladığı 90 bin 112 ilmekli ve 120x80 santimetre boyutundaki Türk bayrağını ilmek ilmek işledi.



Eğitmen, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral olması için Genelkurmay Başkanlığına hediye edecek.





ulusal.com.tr