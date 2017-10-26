İstanbul polisi, Türk narkotik tarihinin tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu hap operasyonuna imza attı. Baskında, 2 milyon 550 bin ecstasy hap ele geçirildi. Beş uyuşturucu kuryesinin yakalandığı operasyonda 181 kilo uyuşturucu ile 770 kilo asit ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirledi. Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; İstanbul polisi, Türk narkotik tarihinin tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu hap operasyonuna imza attı. Zehir tacirleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Şebekenin Hollanda'dan uyuşturucu hap getireceği belirlendi. Uyuşturucu hapların bir TIR'la getirileceği tespit edilen çetenin Doğu ülkelerinden getirilen eroin ve esrarı da Avrupa'ya götürmeyi planladığı tespit edildi.



MÜTHİŞ TAKİP



Elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Uyuşturucu yüklü aracın Kapıkule'den giriş yapmasinin ardından çıktığı belirlenince harekete geçen ekipler, müthiş bir takip başlattı. Narkotik Polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR'ı İstanbul'a kadar izledi. Uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç Avcılar'da bir otoparka girdi. TIR'daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon içim düğmeye bastı. Düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.



EN YÜKSEK MİKTAR



Yapılan aramalarda kutularda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türk Narkotik tarihinin en yüksek miktarı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde de arama yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de yapılan aramalarda 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar, 5 kilo Afyon sakızı 600 gram Kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.



SURİYELİ KADINLA AİLE GÖRÜNÜMÜ



Polisin yaptığı baskında şebeke elebaşı M.T.'nin Avcılar'daki evinde de uyuşturucu ele geçirildi. M.T.'nin polisin dikkatini çekmemek aile süsü vermek için Suriyeli bir kadın ve kadının 1 yaşındaki çocuğuyla yaşadığı belitildi. M.T.'nin uyuşturucu şebeke elebaşı olduğunu bilmediğini iddia eden Suriyeli kadın da gözaltına alındı.



Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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