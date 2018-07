Türk Ocakları’ndan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın "istifa" açıklamasına yanıt geldi

Türk Ocakları’ndan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın "istifa" açıklamasına yanıt geldi



Yapılan açıklamada, " Türk Ocaklarının, Türk Ocağını yönetenlerin Türklüğünü, Türk milliyetçiliğine bağlılığını sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bugün Genel Merkez yönetiminde bulunanların büyük kısmı 12 Eylül öncesi dönemde, konforlu apartmanlarda değil her zaman saldırı tehdidi altındaki yurt ve okullarda ateşle imtihandan geçmiş, Ülkücü Türk milliyetçileridir. Kimseden icazetli değiliz. Siyasi hırstan da, makam ve mevki sevdasından da uzağız." denildi.





Açıklama şöyle;

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Hükûmet Sistemi çerçevesinde kurduğu Bakanlar Kurulu’nun üyelerini kutlamak ve Türk milletine hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni etmek için yayımladığımız açıklama üzerine, İyi Parti milletvekili Sayın Ümit Özdağ, sosyal medyada yayımladığı bir mesajda, “Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fikrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan’ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir. Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları’ndan istifa ediyorum.” demektedir.

Öncelikle bilinsin ki, Türk Ocaklarının, Türk Ocağını yönetenlerin Türklüğünü, Türk milliyetçiliğine bağlılığını sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bugün Genel Merkez yönetiminde bulunanların büyük kısmı 12 Eylül öncesi dönemde, konforlu apartmanlarda değil her zaman saldırı tehdidi altındaki yurt ve okullarda ateşle imtihandan geçmiş, Ülkücü Türk milliyetçileridir. Kimseden icazetli değiliz. Siyasi hırstan da, makam ve mevki sevdasından da uzağız.



Sayın Özdağ iyi bilir ki, Türk Ocağı ilke olarak parti siyasetinin dışındadır. Kurucularımız bunu, “fırka siyaseti ile iştigal etmemek” olarak ifade ediyordu. Türk Ocaklarının, Türk milliyetçiliğinin fikir ocağı olduğu herkesin malumudur. Türk Ocaklarının mevcut yönetimi, parti siyaseti dışında kalmak ilkesine dikkat ettiği kadar, Türklük ve milliyetçilikle ilgili her tartışmada tavrını açıkça ortaya koymaktan geri durmamıştır.



16 Nisan 2017’de yapılan “Halk Oylaması” ile Anayasa değişmiş, yeni bir sisteme geçilmiştir. Bize düşen, bu yeni dönemde devletimizi yönetenlere doğru bildiklerimizi söylemeye devam etmektir. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı’nı ve onun atadığı bakanları tebrik etmek, Türk Ocaklıların millî iradeye saygısının ve devlet terbiyesinin tabii bir sonucudur.



Türk Ocakları olarak bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hem Türkiye’nin hem de Türk dünyasının meseleleri ile ilgili fikrî ve kültürel çalışmalarımıza, Türk milletini ve devletini ilgilendiren her konuda doğru bildiklerimizi söylemeye, yapılan doğru işleri takdir etmeye, yanlış yapıldığını düşündüklerimizi ise eleştirmeye devam edeceğiz.



Aziz Türk Ocaklılara ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.