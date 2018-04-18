Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde suların ısındığı günlerde Türk Ordusu, İzmir'de Efes 2018 Tatbikatı'nı yapacak. Her yıl yapılan tatbikatın hazırlıkları başladı. Tatbikata katılacak birlikler İzmir'e doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri dosta güven düşmana korku verecek bir tatbikata hazırlık yapıyor.Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalara göz açtırmayan Türk Ordusu Mayıs ayı içinde EFES 2018 Tatbikatı'nı yapacak.Efes Tatbikatı'nda kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatında gerçek mermiler kullanılıyor. Konvansiyonel savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele, siber savaş ve psikolojik harbi içerisine alan hibrit savaşı düzeni de tatbikatın kapsamı içinde.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı faaliyetlerinden birisi olma özelliğini taşıyan tatbikat 7-11 Mayıs günleri arasında İzmir'de icra edilecek.Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na katılacak Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Bergama garnizonundaki birlikler, tatbikat alanına hareket etti.Birlikler, tatbikata katılacak diğer askeri unsurlarla birlikte tatbikat tarihine kadar eğitim yapacak. Efes 2018 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü 9-10 Mayıs'ta yapılacak.Efes 2016'da tatbikatında işgal edilen adayı kurtarmak için savaşan dost kuvvetler, aynı zamanda jenerik senaryoya var olan bir terör örgütüyle de, mücadele vermişti.Her yıl düzenlenen tatbikata iki yılda bir uluslararası düzeyde oluyor.