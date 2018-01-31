Türk ordusunun Afrin harekâtına İstanbul'dan da destek vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları koreografiyle Afrin'deki askerlere destek verdi. Arnavutköy'de ise işe başlayacak 100 engelli vatandaş, ilk maaşlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Böyle selamladılar Afrin'de terör koridoruna karşı mücadele eden Türk ordusunu...



Yan yana dizilip "Zeytin Dalı" yazdılar. İstiklal Marşı'nın sözleri ile de destek mesajı gönderdiler.



Türk ordusunun Afrin'deki harekâtına yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Bu görüntüler de İstanbul'dan...



İstanbul Büykşehir Belediyesi zabıta ekipleri, operasyondaki askerlere koreografili mesaj gönderdi.



İstiklal Marşı sözlerinin yer aldığı bir video hazırlayan zabıtalar, yan yana dizilerek "Zeytin Dalı" yazısı oluşturdu. Yüzlerce zabıtanın oluşturduğu o koreografi dorne ile gökyüzünden görüntülendi.



Arnavutköy'de ise engelli vatandaşlardan operasyonlardaki askerlere maaş desteği geldi.



İŞKUR ve Arnavutköy Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında firmalarla iş görüşmesi yapan 100 engelli vatandaş, alacakları ilk maaşı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.









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