Meclis bu hafta iki önemli kanun teklifi için mesai yapacak. Çalışmalarına Pazartesi günü başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda bedelli askerliği kalıcı hale getiren teklif görüşülecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezalarını silen torba kanun teklifi de Genel Kurulun gündeminde olacak.

Türk ordusunun köklü yapısı değiştiriliyor. Bedelli askerlik kalıcı hale getiriliyor.Meclis yeni haftada iki kritik kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul normal şartlarda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri açık olur. Ancak Genel Kurulu alınan karar gereği bu hafta Pazartesi'den itibaren çalışmalarına başlayacak. Eğer gündemdeki konular tamamlanmazsa Cuma günü de çalışacak.Haftanın en önemli gündem maddesi bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun teklifi olacak. Geçen hafta Millî Savunma Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, bedelli askerliğin fiyatı bir asteğmenin 6 aylık maaşından az olmayacak.Askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşüren tekliften şu an silah altında olan erler faydalanabilecek. Yeni sistemle yedek astsubaylık da getirilecek.Genel Kurul bu hafta araç sahiplerini yakından ilgilendiren torba kanun teklifini de görüşecek. Teklife göre, 1 Ocak 2019'tan itibaren araç sınıfları için yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezaları silinecek. Hurda araçta ÖTV indirimi, 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.Ayrıca teklifle, TRT personellerine verilecek disiplin cezalarına ilişkin Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.